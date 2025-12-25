韓国の俳優ムン・サンミンの日本公式Xがオープン。また、日本での活動を株式会社インタラクティブメディアミックス（IMX）がサポートしていくことが発表された。【動画】日本のファンにメッセージしたムン・サンミンドラマ『シュルプ』や『深夜2時のシンデレラ』などで主演を務め、『Music Bank』MCとしても活躍する韓国の次世代スター俳優ムン・サンミン。今回、日本公式Xを開設する。ムン・サンミンは、2019年にドラマ『ク