障害者の就職を進めていこうと、企業と希望者の合同面接会が大分県別府市で開かれ、28事業所が参加しました。 【写真を見る】障害者就職合同面接会に28事業所、26年の雇用率引き上げ見据え期待高まる大分・別府市 障害者就職面接会は障害のある人の雇用の促進を目的に大分労働局などが開催しました。 会場には金融や医療福祉施設など県内の28事業所がブースを設け、参加者が労働条件について説明を受けていました。 障