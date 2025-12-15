札幌市内の宝くじ売り場で販売された「年末ジャンボ宝くじ」の1等前後賞・1億5000万円の当選金について、受け取り期限が近づいています。期限は2026年1月6日までで、売り場の運営会社は手元にある宝くじの確認を呼びかけています。1等前後賞が販売されたのは、札幌市西区にある宝くじ売り場「七福琴似店」です。2024年12月に販売された「年末ジャンボ宝くじ」は全国で1等・7億円（1本）と1等前後賞・1億5000万円（2本）の合わせて3