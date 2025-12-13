米半導体大手エヌビディアのロゴ＝8月25日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は12日、米半導体大手エヌビディアが、米政府が対中輸出を容認した人工知能（AI）向け先端半導体「H200」の生産能力拡大を検討していると報じた。現在の生産量を上回る強い需要が中国企業から見込まれるためという。関係者の話として伝えた。トランプ米大統領は8日、エヌビディアのH200の対中輸出を認め、販売額の25％を手数料とし