エミー賞で史上最多18部門を受賞するなど、世界を席巻したDisney+の時代劇シリーズ「SHOGUN 将軍」。まもなく撮影に入るシーズン2でも視聴者を引き付けられるのか。新たなる“挑戦”について、制作を指揮したエグゼクティブプロデューサーが語った。