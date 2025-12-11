「リスクだけでリターンはない闇バイトの実態を知ってほしい」こう手紙に書き残したのは、強盗傷害事件で逮捕・起訴された闇バイトの実行犯・本橋日尚太被告（25）です。なぜ凶悪犯罪に加担してしまったのか。闇バイトの実態を私たちに証言しました。首謀者らの“巧妙な手口”と“恐怖による支配”とは。【写真を見る】本橋被告から届いた手紙実行犯は闇バイトの存在「全然知らなかった」闇バイト強盗の「実行犯」本橋日尚太被告（