12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、最大震度6強を観測。震源の深さは約50kmで、マグニーチュードは7.5と推定されている。【写真】波紋を広げた「在日中国大使館」の公式Xのポスト内容。他、地震発生を受けての中国でのリアルな声気象庁は、北海道太平洋沿岸中部や青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報、北海道太平洋東・西部などに津波注意報を発令。同月9日午前6時20分ごろにはすべて解除された。