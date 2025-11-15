髪も頭皮も、毎日のシャワーでやさしく整える時代に。ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」から、ヘアコームの技術を融合した新発想の「美頭髪シャワーヘッド」が登場します。毛穴より小さなマイクロ・ナノバブルで頭皮をクレンジングしながら、トリートメントの浸透やセルフマッサージまで叶える多機能設計。2025年12月1日（月）より発売予定で、美髪ケアの新しい習慣を提案してく