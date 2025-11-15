髪も心もときほぐす♡ラブクロムの新発想「美頭髪シャワーヘッド」が登場

髪も頭皮も、毎日のシャワーでやさしく整える時代に。ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME®）」から、ヘアコームの技術を融合した新発想の「美頭髪シャワーヘッド」が登場します。毛穴より小さなマイクロ・ナノバブルで頭皮をクレンジングしながら、トリートメントの浸透やセルフマッサージまで叶える多機能設計。2025年12月1日（月）より発売予定で、美髪ケアの新しい習慣を提案してくれます♡

新感覚！コーム×シャワーの融合デザイン



ラブクロム独自のなめらかな表面加工を施したヘアコームをシャワーヘッドに融合。頭皮のかたちに沿うノズルが毛穴より小さなバブルを頭皮まで届け、汚れをやさしく洗い流します。

新感覚の「スカルプカッサノズル」が心地よい刺激を与えながら、頭皮ケアとクレンジングを同時に実現。シャワーの時間が、極上のリラクゼーションタイムに変わります。

トリートメント浸透×セルフマッサージも叶う



コーム型ノズルでトリートメントをムラなく広げ、髪1本1本に潤いを届けるサポート機能も魅力。温水を流しながら頭皮をマッサージすることで、心地よい刺激がめぐりを促します。

さらに肩や首にも使えるので、1日の疲れをやさしくほぐすセルフケアにもぴったり。美髪ケアとリラクゼーションがひとつになった、まさに“おうち美容の進化系”です。

毛穴より小さなバブルで頭皮すっきり



マイクロ・ナノバブルが頭皮の奥まで届き、皮脂やスタイリング剤などの汚れをやさしくオフ。髪のベタつきやトリートメント残留も防ぎ、軽やかで健やかな髪へ導きます。

細やかな泡に包まれる心地よさはまるで美容スパのよう。潤いを守りながら清潔な頭皮環境を保ち、根元から輝く美髪を育ててくれます。

毎日のシャワーで“美髪習慣”を育てよう



毎日のバスタイムを、髪と心を整えるひとときに変えてくれる「ラブクロム 美頭髪シャワーヘッド」。

IPゴールド（53,680円）、PGプレミアムブラック（42,680円）、SSシルバー（31,680円）の3種類で展開され、いずれもアダプター2種付き。

上質なデザインと機能性を兼ね備え、あなたの髪に新しい輝きをもたらします。美髪の近道は、日々の“洗う時間”から始まります♡