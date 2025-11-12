◆大相撲九州場所４日目（１２日・福岡国際センター）幕内・若隆景（荒汐）が４連敗を喫した。結びで横綱・豊昇龍（立浪）と対戦。立ち合いで右をのぞかせたが、前へと出られず。いなしたが逆に豊昇龍を懐に呼び込んでしまい、寄り切られた。「もっと下から鋭い相撲を取っていきたい」と唇をかんだ。先場所は大関取りもまさかの６勝９敗だった。再スタートを切るはずが流れに乗れない。「一番一番集中したい」と言い聞かせるよ