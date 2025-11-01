「ゴーゴーゴー！ウォーク！」「まっすぐ歩けって言ってんだろうが！」──今年も自治体や警察の厳戒態勢が敷かれるなか、当日を迎えた"渋ハロ"。日をまたいだ2時30分ごろ、スクランブル交差点では、警官が泥酔する外国人に怒号を飛ばしていた。【写真】ぐったりと路上に力尽きた人たちや、抜群のスタイルに釘付けな”女性剣士”コスプレなど一方、渋谷の中心地「センター街」で仮装する日本人はまばら。最新の"渋ハロ"事情は