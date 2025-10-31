2025年11月11日、「miffy café tokyo」がついに2周年を迎えます。これまでの感謝を込めて、同日から「ミッフィーのぬくぬくウィンター」がスタート。心まで温まる白みそクラムチャウダーや、愛らしいミッフィーのマシュマロがのったホットココアなど、寒い季節にぴったりの限定メニューが登場。さらに、冬の新色グッズやステッカープレゼントも♡ミッフィーの世界に包