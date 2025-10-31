【miffy café tokyo】2周年記念♡心もほっこり！

2025年11月11日、「miffy café tokyo」がついに2周年を迎えます。これまでの感謝を込めて、同日から「ミッフィーのぬくぬくウィンター」がスタート。心まで温まる白みそクラムチャウダーや、愛らしいミッフィーのマシュマロがのったホットココアなど、寒い季節にぴったりの限定メニューが登場。さらに、冬の新色グッズやステッカープレゼントも♡ミッフィーの世界に包まれた癒しの時間をお楽しみに。

冬限定メニューで“ぬくぬく”なひとときを



ミッフィーのほっこり白みそクラムチャウダー

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

寒い季節にうれしい限定メニューが登場！

くり抜いたパンの中に白みそのクラムチャウダーを注いだ「ミッフィーのほっこり白みそクラムチャウダー」（税込1,490円）は、チーズにミッフィーの表情をあしらった心温まる一品。

かくれんぼミッフィーのもっちシュー

マシュマロミッフィーとホットココア

モチモチ生地でアイスを包んだ「かくれんぼミッフィーのもっちシュー」（税込1,090円）や、もふもふマシュマロをのせた「マシュマロミッフィーとホットココア」（税込990円）も見逃せません。

＋230円でマシュマロを追加することもできますよ♪

プレート（ミッフィー/ミッフィーとかめ）

マグカップ（ミッフィーとおとうさん/ミッフィーとうみ）

11月20日（木）からは、カフェ限定のオリジナルグッズも発売。ミッフィーがデザインされたプレート（税込2,970円）や、マグカップ（税込1,980円）にブルーとイエローの新色が仲間入り。

ステッカー

シンプルで使いやすく、ギフトにもおすすめです。また、飲食で税込2,200円以上の利用をした方には、冬らしいデザインの「ステッカー」プレゼントも♡

お買い物だけの来店もOKなので、グッズだけのチェックも楽しめます。

ミッフィーと過ごす、あたたかな冬のカフェ時間



秋から冬へと移り変わる季節。代官山の「miffy café tokyo」で、ミッフィーと一緒に心までほっとする時間を過ごしてみませんか。

2周年を迎えてもなお進化を続けるカフェは、ディック・ブルーナの世界観を大切にしながらも、佐藤可士和の手による温かみのあるデザインが魅力。

特別な日も、何気ない日も、ミッフィーがそっと寄り添ってくれる空間で、ぬくもりを感じるひとときをお楽しみください。