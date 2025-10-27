スタンフォード大に在学、来年5月のリーグ戦終了後に交渉解禁ソフトバンクがドラフト1位で交渉権を獲得したスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手について、取材窓口を務める株式会社ナイスガイ・パートナーズが27日、都内で報道関係者向けの説明会を開いた。約40人の報道陣が駆けつけ、佐々木が届ける“声”に注目が集まった。対応した木下博之代表取締役は、まず始めに「当日の17時くらいは真夜中。起きていました。ネットで