1軍では5試合の登板「甲子園の初登板が一番印象」ソフトバンクの川口冬弥投手が27日、みずほPayPayドーム内の球団事務所を訪れ、来季の支配下選手契約を結ばない旨を伝えられた。来季の育成契約を打診された。「自分の状態でも打診してくださったことは感謝してます」としながらも「まだ自分の選択肢を整理できてないので、これからだと思います」と慎重な考えを示した。川口は東海大菅生高、城西国際大、社会人野球のハナマ