Image:Amazon.co.jp この記事は2025年10月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。8月に発売したBuffalo（バッファロー）のスティック型SSDUSB 3.2（Gen2） Type-C/Type-A SSD-SDH1.0U3BA/N」は、もうチェックしましたか？こちら、ひと言で表現すると…“完全無欠なパーフェクトSSD”なんです！