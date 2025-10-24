アイスクリームチェーン、B-R サーティワンは、2025年11月1日(土)から11月27日(木)まで、「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催する。昨年、好評を博したサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションが、今年もハローキティの誕生日である11月1日から登場。今回は、ハローキティの双子の妹･ハローミミィと、キティのお友だち「タイニーチャム」も加わり、サーティワンの人気フレーバーとコラボしたアイスクリ