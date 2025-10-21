21日、臨時国会で首班指名選挙が行われ、自民党・高市早苗総裁が、衆議院は1回目の投票で、参議院では決選投票の末に選出された。皇居での親任式を経て第104代内閣総理大臣となる。日本での女性総理は高市氏が初。公明党との連立解消、その後に日本維新の会との連立によって誕生した高市総理、さらに今後の流れについて担当記者が解説した。【映像】高市早苗氏が総理に選出―新総理への期待はテレビ朝日・大石真依子記者（以下、