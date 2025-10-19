ワールドシリーズは25日から開幕ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。激闘、そして大谷翔平が伝説的な活躍を見せて大舞台に駒を進めたが、ファンは同時に“虚無感”に襲われている。第1戦はブレイク・スネル投手が8回1安打無失点10奪三振の力投。9回は2死満塁のピンチを招くも、ブレイク・トライネン投手が凌