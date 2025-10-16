ABC-MARTは、adidas Originalsの名作「SUPERSTARⅡ」ABC-MART別注モデルの新ビジュアルを、インフルエンサー「おさき」を起用して公開しました。秋らしいブラウンやメタリックカラーを取り入れた全4色展開で、アウトソールには「TOKYO」や「adidas」のグラフィティがさりげなくデザイン♡全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアでチェックできます♪ 秋ムードを彩る4色のラインナップ