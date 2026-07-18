タレントの村重杏奈が7月18日、新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「NAMICS presents TGC 新潟 2026」に出演。大人っぽい雰囲気でランウェイを闊歩すると、「色気が溢れまくっている」「見事な姿」などの反響が寄せられた。

【映像】色気が溢れまくった村重のランウェイ（全身）

「BILLBOARD PLACE STAGE」の「Ungrid」ブロックに登場した村重はゆったりとしたサイズのデニム地ジャケットとパンツに、胸元が目立つ赤のタンクトップを合わせて登場。ランウェイの先端では肩をチラ見せさせて、ファンを喜ばせた。

この村重のステージを受けて、ABEMAの視聴者は「色気が溢れまくっている」「見事な姿」「村重キレイだなー」「美しい」などの声をコメント欄に寄せていた。

「村重キレイだなー」

村重は1998年7月29日生まれで、HKT48に2011年に第1期生として加入。“あーにゃ” の愛称で親しまれ、10年間、同グループで活動し2021年に卒業。独特な明るいキャラでバラエティーを中心にモデルとしても多方面で活躍中。

新潟で初開催となったTGCのテーマは「SHINING NEXT」。日本最大級の米どころの地に、多くのタレント・モデルが集結。ファッションショーのほか、NGT48やSOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Amiらがライブパフォーマンスを繰り広げる。イベントMCはウエンツ瑛士と影山優佳が務める。

（「NAMICS presents TGC 新潟 2026」/ABEMA SPECIALチャンネルより）