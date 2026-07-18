電車に乗るだけで最大38％還元も…知らないと損する「クレカ乗車」のお得すぎる活用術
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆対象の私鉄は「クレカ乗車」がお得
みなさん「クレカ乗車」を利用していますか？ クレカ乗車とは今持っているクレジットカードで、そのまま改札を通り電車に乗れるサービスのことです。僕はJR以外の電車に乗るときは必ずクレカ乗車を利用しています。
というのも、対象の電車にOliveのスマホのタッチ決済で乗車すると最大8％還元（上限1,000ポイント/月）、またはJCBカードで最大10％還元（上限なし）になるからです。
全国の鉄道やバスが対象となっていて、たとえば関東だと東急電鉄、京急電鉄、京王電鉄などが対象です。
◆東京メトロは合計38%還元になるキャンペーン開催中
そして現在、東京メトロではさらにお得な「夏のクレカ乗車還元キャンペーン！」が開催されています。キャンペーン期間は7月31日（金）まで。
キャンペーン期間中、Visaで最大30％還元（キャッシュバック上限600円）、JCBで最大20％還元（上限なし）されます。Visaだと2,000円までの電車運賃が30％キャッシュバックされます。
日本国内で発行されたタッチ決済対応のVisa、またはJCBカードが対象です。対象のカードをスマホに取り込んで利用した場合も還元されます。Visaの場合はVisa割に登録できるカードだったら何でもよく、JCBの場合はJCBオリジナルシリーズでJ-POINTが貯まるカードに限ります。
直通運転などで東京メトロ以外の鉄道事業者に乗り継いだ場合は、東京メトロ乗車分のみがキャンペーン対象です。JRや東葉高速鉄道線など、クレカ乗車ができない鉄道事業者に乗り継いだ場合は、降りる駅でクレジットカードでの精算ができないのでキャンペーン対象外になってしまいます。
なお、Oliveのスマホのタッチ決済でクレカ乗車すると、普段から8％還元なので、キャンペーンを利用すると8％ポイント還元と30％キャッシュバックで合計38％もお得になります。
◆JCBカードは「J-POINTパートナー」登録でお得に
JCBカードにはJ-POINTパートナーというサービスがあります。対象の店舗やサービスを登録しておくと最大20倍還元されるサービスです。マクドナルドやスターバックス、ドミノ・ピザなどが対象で、その中に「クレカ乗車」が入っています。
通常200円につき1ポイント還元のところ、J-POINTパートナーに登録すると最大20ポイント還元で還元率は10％です。
そのためクレカ乗車をJ-POINTパートナーに登録しておけば、キャンペーン利用で合計20％還元ということになります。
クレカ乗車はまだ始まったばかりの新しいサービスなので、すべての改札にクレカ乗車専用端末が付いているわけではありません。これから少しずつ対応改札機が増えていくと思います。
◆iPhoneユーザー必見の便利な設定
また、iPhoneでクレカ乗車をする場合、画面を開いてロックを解除しApple Payで対象のクレジットカードを選び、顔や指紋などで認証して端末にタッチしなければなりません。それがあったので最初の頃はクレカ乗車は面倒に感じていました。しかし、Suicaと同じように利用できる裏技があるんです。
それが「エクスプレスカード設定」です。この設定をしておけば、スマホのロック解除や認証することなく端末にタッチするだけで改札を通れます。
設定方法は簡単です。Apple Payで対象のカードを選択し、右上の「i」マークをタップし、「エクスプレスカード設定」で設定するだけです。これをしておけば、Suicaと同じようにスマホのロックを解除することなくそのまま改札を通れます。
◆対象の私鉄は「クレカ乗車」がお得
みなさん「クレカ乗車」を利用していますか？ クレカ乗車とは今持っているクレジットカードで、そのまま改札を通り電車に乗れるサービスのことです。僕はJR以外の電車に乗るときは必ずクレカ乗車を利用しています。
全国の鉄道やバスが対象となっていて、たとえば関東だと東急電鉄、京急電鉄、京王電鉄などが対象です。
◆東京メトロは合計38%還元になるキャンペーン開催中
そして現在、東京メトロではさらにお得な「夏のクレカ乗車還元キャンペーン！」が開催されています。キャンペーン期間は7月31日（金）まで。
キャンペーン期間中、Visaで最大30％還元（キャッシュバック上限600円）、JCBで最大20％還元（上限なし）されます。Visaだと2,000円までの電車運賃が30％キャッシュバックされます。
日本国内で発行されたタッチ決済対応のVisa、またはJCBカードが対象です。対象のカードをスマホに取り込んで利用した場合も還元されます。Visaの場合はVisa割に登録できるカードだったら何でもよく、JCBの場合はJCBオリジナルシリーズでJ-POINTが貯まるカードに限ります。
直通運転などで東京メトロ以外の鉄道事業者に乗り継いだ場合は、東京メトロ乗車分のみがキャンペーン対象です。JRや東葉高速鉄道線など、クレカ乗車ができない鉄道事業者に乗り継いだ場合は、降りる駅でクレジットカードでの精算ができないのでキャンペーン対象外になってしまいます。
なお、Oliveのスマホのタッチ決済でクレカ乗車すると、普段から8％還元なので、キャンペーンを利用すると8％ポイント還元と30％キャッシュバックで合計38％もお得になります。
◆JCBカードは「J-POINTパートナー」登録でお得に
JCBカードにはJ-POINTパートナーというサービスがあります。対象の店舗やサービスを登録しておくと最大20倍還元されるサービスです。マクドナルドやスターバックス、ドミノ・ピザなどが対象で、その中に「クレカ乗車」が入っています。
通常200円につき1ポイント還元のところ、J-POINTパートナーに登録すると最大20ポイント還元で還元率は10％です。
そのためクレカ乗車をJ-POINTパートナーに登録しておけば、キャンペーン利用で合計20％還元ということになります。
クレカ乗車はまだ始まったばかりの新しいサービスなので、すべての改札にクレカ乗車専用端末が付いているわけではありません。これから少しずつ対応改札機が増えていくと思います。
◆iPhoneユーザー必見の便利な設定
また、iPhoneでクレカ乗車をする場合、画面を開いてロックを解除しApple Payで対象のクレジットカードを選び、顔や指紋などで認証して端末にタッチしなければなりません。それがあったので最初の頃はクレカ乗車は面倒に感じていました。しかし、Suicaと同じように利用できる裏技があるんです。
それが「エクスプレスカード設定」です。この設定をしておけば、スマホのロック解除や認証することなく端末にタッチするだけで改札を通れます。
設定方法は簡単です。Apple Payで対象のカードを選択し、右上の「i」マークをタップし、「エクスプレスカード設定」で設定するだけです。これをしておけば、Suicaと同じようにスマホのロックを解除することなくそのまま改札を通れます。