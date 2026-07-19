「マジのベストバイ」ワークマン広報がガチ愛用するPB製品とは？
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が、「通勤コーデとガチ愛用品！ワークマン広報のリアルを全部見せ」と題した動画を公開した。広報部の松重がリアルに愛用している自社プライベートブランド（PB）製品を披露し、「今売っている物しか着ない」という広報ならではのこだわりや、独自の視点で選ばれたアイテムが紹介されている。
動画序盤では、ナビゲーターを務める加盟店推進部の八田部長とともに、この日の出勤コーディネートを解説。八田部長が私物とPB製品を巧みに組み合わせたスタイルを披露する一方、松重は新作の「やみつきストレッチテーパードパンツ」など、全身をPB製品でまとめたスタイルで登場し、「広報の鏡」と称賛を浴びた。
続いて、松重が長年愛用している4つのPB製品を紹介。1点目の「ラウンド真空ハイブリッドコンテナ」は、圧倒的な保温・保冷力を誇り、家族とのお出かけで大活躍しているという。2点目のスリッポンについては、前モデルを「同じ黒の靴を3足持って、毎日違う靴を履く」と語り、私服も3着のみで着回すというミニマリストな一面をのぞかせた。
さらに、片道約3.7kmを自転車で通勤しているという松重は、アウター2着を紹介。3点目の「プレミアム超撥水ソフトシェルトレックフーディ」は、リュックを背負ったままでもアクセスしやすい豊富なポケットを備えており、「マジのベストバイ」と熱烈にアピールした。4点目には、この日の通勤着でもある「イナレム(R)プレミアムレインジャケット ライディングモデル」を挙げ、デザインに溶け込んだ反射糸による夜間の安全性を解説。「全色買いしようかな」と語るほどのお気に入りぶりを見せている。
自社製品の機能を隅々まで熟知し、日々の生活に落とし込んでいる松重の深い「ワークマン愛」が存分に伝わる対談となった。
動画序盤では、ナビゲーターを務める加盟店推進部の八田部長とともに、この日の出勤コーディネートを解説。八田部長が私物とPB製品を巧みに組み合わせたスタイルを披露する一方、松重は新作の「やみつきストレッチテーパードパンツ」など、全身をPB製品でまとめたスタイルで登場し、「広報の鏡」と称賛を浴びた。
続いて、松重が長年愛用している4つのPB製品を紹介。1点目の「ラウンド真空ハイブリッドコンテナ」は、圧倒的な保温・保冷力を誇り、家族とのお出かけで大活躍しているという。2点目のスリッポンについては、前モデルを「同じ黒の靴を3足持って、毎日違う靴を履く」と語り、私服も3着のみで着回すというミニマリストな一面をのぞかせた。
さらに、片道約3.7kmを自転車で通勤しているという松重は、アウター2着を紹介。3点目の「プレミアム超撥水ソフトシェルトレックフーディ」は、リュックを背負ったままでもアクセスしやすい豊富なポケットを備えており、「マジのベストバイ」と熱烈にアピールした。4点目には、この日の通勤着でもある「イナレム(R)プレミアムレインジャケット ライディングモデル」を挙げ、デザインに溶け込んだ反射糸による夜間の安全性を解説。「全色買いしようかな」と語るほどのお気に入りぶりを見せている。
自社製品の機能を隅々まで熟知し、日々の生活に落とし込んでいる松重の深い「ワークマン愛」が存分に伝わる対談となった。
YouTubeの動画内容
関連記事
【ワークマン】テーマ別コーデ対決！初のプラス店舗でオシャレNo.1に輝いたのは？
ワークマンのルーツは“16坪の小さな店舗”だった。激レアなノベルティから辿る快進撃の裏側
20代夫婦が「ワークマンカラーズ」新店オーナーに！地方ならではの強みと地域密着型店舗への思い
チャンネル情報
ワークマンは個人が安心して起業出来る業界唯一のアパレル系フランチャイズです！