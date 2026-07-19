森七菜、原付免許に“落ちた”過去明かす「（LINEの内容に）手が震えちゃって、勉強どころじゃなくなって」
俳優の森七菜（24）が、16日放送のNHK総合『ダイアン津田の思い出ゴイゴゴイ！』（関西地区）に出演し、原付免許の試験に“落ちた”過去を明かした。
【番組カット】かわいい帽子姿で農作業する森七菜&津田篤宏
番組では、ダイアン・津田篤宏が案内役となり、森の“思い出の大阪”をめぐった。森は「私、昔、大阪に住んでたことがあるんですよ」と枚方に住んでいた時期があると明かし、懐かしの店などを訪れた。
津田との出会いは、約2年前だという。津田は「ドラマかな映画かな、記者会見や、今会いたい人は？っていうのでダイアン津田さんって言ってくれてん。俺はそれを見てXでつぶやきまくってん、『森七菜を今から探しにいきます』って」と回顧。
すると、共通の知人だった広瀬すずが「一回ご飯行きましょう」と仲介し、実際につながりができたという。
森は「連絡もらった日に私めちゃくちゃ久しぶりにすずちゃんからLINE来たんですけど、その時、私、映画で原付の免許とらなくちゃいけなくて、勉強してたんですよ、一夜漬けで」と語り、「（LINEの内容に）手が震えちゃって、勉強どころじゃなくなって、一生懸命したけどなんにも頭に入らなくて、次の日落ちましたから」とぶっちゃけた。
同番組は、NHK ONEで見逃し配信を実施。
【番組カット】かわいい帽子姿で農作業する森七菜&津田篤宏
番組では、ダイアン・津田篤宏が案内役となり、森の“思い出の大阪”をめぐった。森は「私、昔、大阪に住んでたことがあるんですよ」と枚方に住んでいた時期があると明かし、懐かしの店などを訪れた。
津田との出会いは、約2年前だという。津田は「ドラマかな映画かな、記者会見や、今会いたい人は？っていうのでダイアン津田さんって言ってくれてん。俺はそれを見てXでつぶやきまくってん、『森七菜を今から探しにいきます』って」と回顧。
森は「連絡もらった日に私めちゃくちゃ久しぶりにすずちゃんからLINE来たんですけど、その時、私、映画で原付の免許とらなくちゃいけなくて、勉強してたんですよ、一夜漬けで」と語り、「（LINEの内容に）手が震えちゃって、勉強どころじゃなくなって、一生懸命したけどなんにも頭に入らなくて、次の日落ちましたから」とぶっちゃけた。
同番組は、NHK ONEで見逃し配信を実施。