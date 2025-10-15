Craft Candy Theater が贈る「PAPABUBBLE／パパブブレ」の新作クリスマスコレクションが、2025年10月15日（水）より予約スタート。キャンディ・グミ・チョコレートなど、多彩な甘美なアイテムが揃い、11月1日（土）から全国店舗で発売されます。手に取るだけで心が弾む、輝くパーツ入りのキャンディや限定アドベントカレンダーなど、ホリデームード満点のコレクションをご紹介します♡