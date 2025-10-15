パパブブレから贈る♡2025年 #パパブブレ クリスマス限定コレクション登場

Craft Candy Theater が贈る「PAPABUBBLE／パパブブレ」の新作クリスマスコレクションが、2025年10月15日（水）より予約スタート。キャンディ・グミ・チョコレートなど、多彩な甘美なアイテムが揃い、11月1日（土）から全国店舗で発売されます。手に取るだけで心が弾む、輝くパーツ入りのキャンディや限定アドベントカレンダーなど、ホリデームード満点のコレクションをご紹介します♡

光を味わうキャンディミックス

クリスマス気分を一粒に詰めた「クリスマスミックス」シリーズは、BAG（税込 740円）、SJAR（1,280円）、MJAR（2,850円）、キャニスター（4,500円）と4種を展開。

それぞれのキャンディには光にかざすと輝く帽子や星などのパーツが施され、華やかな見た目と味わいで季節感を盛り上げます。

フレーバーは子どもにも大人にも親しみやすく、リボンで包まれたようなストライプデザインにも心ときめく美しさがあります。

さらに、白銀の幻想をテーマにした「ホワイトクリスマスミックス」も登場。BAG・SJAR・MJAR（同価格）で展開し、復刻フレーバー「グリューワイン」などを含む涼しげな味わいが心まで温めてくれます。

フラッシュポイント！サンタ＆オーナメント

ポップでユニークな「サンタミックス」は、従来の顔全体ではなくパーツをモチーフにした斬新なデザイン。

BAG（740円）、SJAR（1,280円）、MJAR（2,850円）の3種が揃い、すべてのパーツが光る仕掛け付きで遊び心満点。

トナカイ風サンタやサングラス姿もラインナップに加わり、見る楽しみも味わいも両立します。

オーナメントも要注目。リース、ケーン、サンタなど各900円で、ツリーに飾れるだけでなく食べられる仕様。

さらにオーナメントギフト（2,000円）やショッパー、チャーム付きのカプセルトイ（500円）など、選ぶ楽しさが広がるギフトアイテムも多数用意されています。

「パパブブレのアドベントカレンダー」（税込 5,800円）は、12月10日から15日間楽しめる仕様。キャンディ・グミ・焼き菓子などが日替わりで楽しめ、最後に限定チャームが出てくるサプライズも。

さらに、ギフトにぴったりな「クリスマスキャンディボックス」（税込 1,600円）や「クリスマスボックス」（3,250円）は、大人数でシェアできる豪華なセットとしても最適です。

また、人気の「バブレッツ」に限定フレーバー（1,600円 / 360円）や、伝統菓子をモチーフにしたクリスマスグミ「カガネー」シリーズ（各480円）も登場。

シャンパン香る「グミチョコ シャンパン」（530円）も加わり、大人のご褒美にもぴったりなラインナップです。

甘さと遊び心を贈る、冬の魔法をあなたに

PAPABUBBLEのクリスマスコレクションは、11月1日（土）より全国の店舗と公式オンラインストアで登場。

光るキャンディやオーナメント、アドベントカレンダーなど、全て税込で480円～4,500円、贈る人も贈られる人も笑顔になるアイテムが揃います。

冬の特別な時間を、甘く華やかに彩る一品を見つけて、思い出に残るホリデーシーズンを楽しんでくださいね♡