【50代コーデ】「紅白歌合戦じゃありませんよ」ワークマンの優秀アイテムを取り入れた着こなし
YouTubeチャンネル「50代からのオシャレ【カームちゃんねる】」が、「ワークマンのインド綿スカート#ワークマン#50代#GU」を公開しました。動画では、GUのトップスとワークマンのスカートを組み合わせた、夏にぴったりのコーディネートを紹介しています。
「味背牛町のボッチ美容師」として活動するカームさん。真っ赤なアシンメトリーデザインのティアードスカートに白い半袖トップスを合わせた装いで登場し、「紅白歌合戦！！じゃありませんよ」と笑顔を見せます。着用しているトップスはGU、鮮やかなスカートはワークマンのアイテムであることを明かしました。
スカートについて、色違いの黒色も持っていると説明。「涼しくて、とても履きやすいです」と着用感を語る一方で、「少し丈が長いので踏んづけてしまうことがありますが」と率直な感想を述べています。「ワークマンにもこんな可愛いスカートが売っているんです」と、意外な掘り出し物であることをアピールしました。
また、購入時期については「まだ春にもなっていないそんな時期に買いました」と振り返ります。展示会で見かけて気になっていたアイテムだったそうで、北海道の店舗で見つけたときは「とても嬉しかった」と喜びを語りました。最後は「今年の夏も北海道は、暑いです」と語りかけ、動画を締めくくっています。
プチプラアイテムを上手に取り入れたコーディネートは、日々のファッションの参考になりそうです。ワークマンの意外な可愛いアイテムを探してみてはいかがでしょうか。
「味背牛町のボッチ美容師」として活動するカームさん。真っ赤なアシンメトリーデザインのティアードスカートに白い半袖トップスを合わせた装いで登場し、「紅白歌合戦！！じゃありませんよ」と笑顔を見せます。着用しているトップスはGU、鮮やかなスカートはワークマンのアイテムであることを明かしました。
スカートについて、色違いの黒色も持っていると説明。「涼しくて、とても履きやすいです」と着用感を語る一方で、「少し丈が長いので踏んづけてしまうことがありますが」と率直な感想を述べています。「ワークマンにもこんな可愛いスカートが売っているんです」と、意外な掘り出し物であることをアピールしました。
また、購入時期については「まだ春にもなっていないそんな時期に買いました」と振り返ります。展示会で見かけて気になっていたアイテムだったそうで、北海道の店舗で見つけたときは「とても嬉しかった」と喜びを語りました。最後は「今年の夏も北海道は、暑いです」と語りかけ、動画を締めくくっています。
プチプラアイテムを上手に取り入れたコーディネートは、日々のファッションの参考になりそうです。ワークマンの意外な可愛いアイテムを探してみてはいかがでしょうか。
関連記事
50代のボサボサ髪が驚きのツヤ髪に！カリスマ美容師による神業ストレート術
【SHEIN購入品】全15点を着画で正直レビュー！50代向けコーデの当たり外れを徹底検証
【休日ドライブ】50代が友人と行く海沿い旅！シーグラス拾いと絶品タコザンギを満喫
チャンネル情報
ご視聴ありがとうございます♪ 50代からのおしゃれを考える カームちゃんねるへ、ようこそ🤚 北海道で美容師をしているカーム（美容室店名）と申します☺ 一人営業の田舎の美容室です。 50代の平凡な日常のあれこれを、動画にしています。 しまむらや、プチプラ服が好きで、食べる事(b級グルメ）も好きなので動画にしてます
youtube.com/@calm2019 YouTube