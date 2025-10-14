Image: Kyle Barr - Gizmodo US 次世代は、次世代から生まれる。Intel（インテル）といえば巨額赤字のニュースがあまりにも大きな話題となり、同社が昨年コンシューマー向けチップのLunar Lakeで大当たりした事実を忘れかけていました。しかし、IntelはNVIDIAからの支援に加え、ホワイトハウスを占拠する現政権の後押しを受けることに成功。最新のPanther Lakeチップでは、性能を維持したま