ロサンゼルス発のデニムブランド「MOTHER（マザー）」が、UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店にてPOP UP STOREを開催。柔らかくしなやかな素材と美しいシルエットで人気のMOTHER。今回は、定番デニムに加え、新作や人気モデルが勢ぞろいする特別なイベントです。期間中は先着で限定トートバッグのプレゼントも♪デニムファン必見の10日間をお見逃しなく。 MOTHERの世界観を体感できるPOP UP 2025年10月10日(金)～