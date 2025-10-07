【MOTHER】六本木ヒルズで開催！デニムブランドのPOP UPが登場

ロサンゼルス発のデニムブランド「MOTHER（マザー）」が、UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店にてPOP UP STOREを開催。柔らかくしなやかな素材と美しいシルエットで人気のMOTHER。今回は、定番デニムに加え、新作や人気モデルが勢ぞろいする特別なイベントです。期間中は先着で限定トートバッグのプレゼントも♪デニムファン必見の10日間をお見逃しなく。

MOTHERの世界観を体感できるPOP UP

2025年10月10日(金)～10月19日(日)の期間、UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店でMOTHERのPOP UP STOREが開催されます。

2010年、デザイナーLela BeakerとTim Keadingが立ち上げたMOTHERは、「自由奔放なスピリット」と「女性らしいしなやかさ」を融合させたデニムブランド。

独自のカッティング技術と、肌に吸い付くような柔らかな素材感で、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

イベントでは定番ラインに加え、2025年秋の新作デニムや人気モデルを豊富にラインナップ。ブランドの世界観を体感できる貴重な機会です。

限定ノベルティ♡“ぼやく猫”のトートバッグ

期間中にお買い上げの方、先着20名様には、MOTHERオリジナルの限定トートバッグをプレゼント。

「もう、うんざりだ。」と英語でぼやく猫のプリントが印象的で、ブランドらしいウィットと可愛らしさが共存したデザインです。バースデーケー

キを前にぼーっとする猫の表情に、思わずクスッと笑ってしまう遊び心も魅力。

※トートバッグは数量限定、なくなり次第終了となります。

MOTHERのPOP UP STOREは、UNITED ARROWS 六本木ヒルズ店（東京都港区六本木6丁目10-3 ウェストウォーク2-3F）にて開催。営業時間は11:00～20:00です。

柔らかく上質なデニムに包まれる心地よさと、MOTHERらしい自由なスピリットを体感できるこのイベント。秋のファッションを彩る新しいデニムとの出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。