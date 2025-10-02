ニューストップ > 国内ニュース > 「創価学会のお葬式って特殊？」多くの人が抱える疑問について元職員… 創価学会 火葬 時事ニュース livedoor ECHOES 「創価学会のお葬式って特殊？」多くの人が抱える疑問について元職員が解説 2025年10月2日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 創価学会のお葬式は特殊なのか、元火葬場職員がYouTube動画で解説した 創価学会の葬儀内容は「仏式にすごく近い」「すごい仏教的」と説明 また、馴染みのない形式の葬儀の作法を知らなくても問題ないと語った 記事を読む おすすめ記事 《懲役は…》「お腹の子が死ねばよかったのに」犯人夫婦の子どもは里子に、ほかの家族とは絶縁するハメに…“2人目の孫”の誕生を受け入れない父親を殺害した「ある夫婦のその後」（平成29年） 2025年10月1日 11時0分 「しんどい家でした」マダムシンコ 5億円豪邸の売却理由を独占告白…新御殿建設巡って芦屋市とは“バトル”も 2025年10月3日 6時0分 三重の車横転事故、死者計5人に 2025年10月3日 7時28分 真夜中、洗面台の前に立ち...「思わず叫びました」 待ち受けていた?恐怖の絵面?に1.5万人驚がく 2025年9月18日 15時0分 石原良純 宝くじで1000万当選していた！“研究の成果”力説も共演者ポカン「これ聞いて悪酔いした」 2025年10月2日 17時15分