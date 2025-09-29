妊娠中のつわりは人によって出方はそれぞれですが、重い人は何を食べても吐いてしまったり、起き上がることも難しくなったりしますよね。そうした妊娠中のマイナ―トラブルに、夫や家族が寄り添って支えてくれたら、それはとってもうれしいことです。しかし一方で、そうした様子を目にしても「我関せず」の言動を続けられると一気に失望してしまうもの。この記事では、つわりに苦しむ妻を顧みずキャバクラ飲みをする夫に失望