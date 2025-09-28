ニューストップ > ライフスタイルニュース > ダヴィネスのクリスマス限定コフレ 人気No.1「オイ」や「ラブ」など マスク タント スパイ ヘアケア 香り コフレ 癒し LOVE SIT クリスマス cocotte ダヴィネスのクリスマス限定コフレ 人気No.1「オイ」や「ラブ」など 2025年9月28日 22時30分 リンクをコピーする すべての命は美しく、かけがえのないもの。今年のダヴィネスのクリスマスコフレは、多様性をテーマに砂漠や海、山々を生きる動植物の姿をデザインに込めました。人気No.1の「オイ」シリーズや、うねりや広がりに寄り添う「ラブ」シリーズをセットにした限定ボックスが登場。さらにヘアケア効果を高めるサステナブル素材のトリートメントコームも付属し、特別なケア体験を叶えます。数量限定なので早 記事を読む おすすめ記事 待ってましたーーーーーッ！【ユニクロ】在庫あるうちにゲット推奨！「秋ワンピ」 2025年9月26日 17時20分 【キル フェ ボン】フルーツの煌めきが聖夜を彩る、4種類のクリスマスケーキ登場！「Christmas Cake 2025」 2025年9月22日 12時0分 ヤマト、クリアカラー絵の具「グラスデコ クリスマスオーナメントセット」などを限定発売 2025年9月26日 10時37分 ローソン「すみっコぐらし」「リラックマ」のオリジナルクリアシート配布など『サンエックスキャラクターズ』キャンペーン開催 2025年9月25日 11時57分 BTS Vの美しい横顔とアンニュイな眼差しにファン悶絶！秋冬コーデの最新ビジュアルに「目が離せなくなる」「やっぱり世界一かっこいい」の声 2025年9月26日 10時41分