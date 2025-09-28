すべての命は美しく、かけがえのないもの。今年のダヴィネスのクリスマスコフレは、多様性をテーマに砂漠や海、山々を生きる動植物の姿をデザインに込めました。人気No.1の「オイ」シリーズや、うねりや広がりに寄り添う「ラブ」シリーズをセットにした限定ボックスが登場。さらにヘアケア効果を高めるサステナブル素材のトリートメントコームも付属し、特別なケア体験を叶えます。数量限定なので早