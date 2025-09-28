マンションが高すぎる――。近年、メディアはこの話題で持ち切りである。不動産経済研究所によると、2025年1～6月の東京23区の新築マンション価格の平均価格は前年同期比20％増の1億3064万円と、過去最高値を更新した。新型コロナウイルス禍前の19年と比べると、実に7割上昇している計算だ。そんな中で注目を集め続けているのが「狭小住宅」だ。リーズナブルな価格で東京に家を持てるということで人気だが、