敵地・マリナーズ戦で救援登板、1回2K無失点【MLB】ドジャース 3ー2 マリナーズ（日本時間27日・シアトル）ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地のマリナーズ戦で、2点リードの7回に5番手として救援登板。初の中1日でのリリーフ登板で2試合連続の無失点と結果を出した。最速は100.1マイル（約161.1キロ）。チームも3-2で接戦を制し、自身もポストシーズンでのロースター入りへ大きく前進した。3-1の7回から