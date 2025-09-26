敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。地区優勝へのマジックナンバーは「1」。4試合ぶり54号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季12勝目をかけて先発する。24日（同25日）の同戦には「1番・指名打者」で先発出