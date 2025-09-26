敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。地区優勝へのマジックナンバーは「1」。4試合ぶり54号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は今季12勝目をかけて先発する。

24日（同25日）の同戦には「1番・指名打者」で先発出場し、初回に中越え三塁打を放った。5打数1安打1得点で打率.281。佐々木朗希投手は7回から初救援して1回無失点。チームは延長戦で勝利し、4年連続の地区優勝へ王手をかけた。

キング争いでは56発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）に3本差だ。54本塁打を放てば、昨季記録した球団＆自己最多記録に並ぶ。

山本は今季29試合登板で11勝8敗、防御率2.58。前回18日（同19日）の本拠地・ジャイアンツ戦は6回途中1安打無失点と好投した。

ダイヤモンドバックスはブルペンデー。左腕ジャレン・ビークスが先発する。今季は60試合登板して5勝2敗、防御率3.67。（Full-Count編集部）