ジャッジが50＆51号…OPSやwRC+ではメジャー独走【MLB】ヤンキース 8ー1 Wソックス（日本時間25日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのホワイトソックス戦で今季50号、51号を放った。2年連続の大台を突破し、通算4度目のシーズン50本塁打は歴代最多タイ。OPSはメジャー1位を独走しており、「ジャッジのOPSどないなっとんねん」とファンも“ドン引き”している。この男の打