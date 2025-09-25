ドラフト会議は10月23日に開催日本高等学校野球連盟は25日、公式HPでプロ野球志望届提出者一覧を更新。今春の選抜を制した横浜のエースで主軸の奥村頼人投手が新たに提出した。また、全日本大学野球連盟のHPも更新され、北海学園大の工藤泰己投手も反映された。奥村は投げては左腕からの快速球が持ち味で、打撃では長打力が持ち味。昨年秋の明治神宮大会、今春の選抜を制した横浜の投打の中心選手として活躍した。今夏は神奈川