ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¡È¸ÅÁã¡É³ÚÅ·Àï¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢ÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¸å¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¸³è15Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¾å±Ç¤ä¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É1¼þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤ÎÈþÇÏ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö15¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°·ÇÍÈ¤ä¡¢µå¾ìÀµÌÌ¤ÎÁõ¾þ¤¬ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë°úÂàµ­Ç°¥Ü¡¼¥É2ËüËç¤¬³Æ¥²¡¼¥È¤Ë¤ÆÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬