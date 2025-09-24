敵地ダイヤモンドバックス戦…投球は続行【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。3回には痛烈なピッチャー返しを受け、監督らが駆け付けるシーンがあった。3回、先頭のトーマスの105.8マイル（約170.2キロ）の打球が大谷を襲った。グラブの土手付近でボールを弾くと、大谷は拾って一塁へ送球。