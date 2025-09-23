2023年に11勝を挙げたミラー…今季は5月を最後に3A暮らしドジャース傘下3Aオクラホマシティは21日（日本時間22日）にレギュラーシーズンの全日程が終了した。最終8回にはボビー・ミラー投手が登板。メジャー1年目の2023年に11勝を挙げた剛腕は今季メジャーで防御率12.60、3Aでも5点台と苦戦が続いている。平均球速97マイル（約156キロ）以上を誇る剛速球が武器のミラーは、2020年ドラフト1巡目（全体29位）でドジャースに入団