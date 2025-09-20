¾®Àô»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤Î2Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ë´Ø¤·¡Ö¹ñÌ±¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£