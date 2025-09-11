アメリカのブルームバーグ通信の世界長者番付で、実業家のイーロン・マスク氏がおよそ300日ぶりに首位から陥落しました。ブルームバーグ通信によりますと、10日時点で世界長者番付の首位になったのは、アメリカソフトウェア大手オラクルの共同創業者兼会長のラリー・エリソン氏です。保有資産は一時3930億ドルになり、実業家のイーロン・マスク氏はおよそ300日ぶりに首位から陥落したということです。オラクルの好調な決算発表や株