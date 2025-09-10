記事のポイントルミネ史上最大規模の「ニュウマン高輪」が9月12日に開業し約200店舗が出店する。パーパス「Beyond the Life Value」を掲げ、商業を超えた体験と価値創造を提供する。スターバックスやBUNKITSU、CFCLなど多彩な施設が地域文化や多様性を発信していく。株式会社ルミネは、同社史上最大規模となる新施設「ニュウマン高輪（NEWoMan TAKANAWA）」を2025年9月12日に開業する。JR山手線の高輪ゲートウェイ駅前に位置する同