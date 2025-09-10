記事のポイントルミネ史上最大規模の「ニュウマン高輪」が9月12日に開業し約200店舗が出店する。パーパス「Beyond the Life Value」を掲げ、商業を超えた体験と価値創造を提供する。スターバックスやBUNKITSU、CFCLなど多彩な施設が地域文化や多様性を発信していく。

ルミネ史上最大規模、ニュウマン高輪が開業へ

株式会社ルミネは、同社史上最大規模となる新施設「ニュウマン高輪（NEWoMan TAKANAWA）」を2025年9月12日に開業する。JR山手線の高輪ゲートウェイ駅前に位置する同施設は、延床約6万屐¬200店舗規模を誇り、既存の商業施設の枠を超えた「街づくり型」の試みとして注目を集めている。掲げるパーパスは「Beyond the Life Value」。リアル体験の追求から循環型社会の実装、地域との共創にいたるまで、多層的な体験価値を提供し、文化や社会を巻き込みながら未来の商業の姿を提示しようとしている。株式会社ルミネは2025年9月12日、JR高輪ゲートウェイ駅前に新たな大型商業施設「ニュウマン高輪」を開業する。ルミネ13館、ニュウマン3館に続く16館目で、総延床面積は約6万屬肪し、同社史上最大規模のプロジェクトとなる。施設は3棟構成で、初年度は「South」「North」に加え、地上150mに位置する「LUFTBAUM」を合わせた約5万2,000屬開業。2026年春には「MIMURE」が加わり、全体が完成する予定だ。

パーパス「Beyond the Life Value」が示す新しい商業施設像

ショップ数は常設店舗165店に加え、期間限定POP-UP12店を含む計177店がオープン。ルミネ初出店ブランド79、新ブランド11、新業態10を含む多彩なラインアップでスタートを切る。ニュウマン高輪店長の鈴木和馬氏は会見で「ニュウマン新宿の3.5倍、横浜の2倍という規模で、従来のルミネを超える『街そのもの』を提供する」と強調。既存商業施設との比較ではなく、街づくりの一部として機能する複層的な存在をめざす点が特徴となる。ニュウマン高輪が掲げるパーパスは「Beyond the Life Value 商業の枠を超え、100年先のまだ見ぬ生活価値をデザインする」だ。従来のルミネが強みとしてきた「ファッションやライフスタイルの提案」を超え、社会や地域との関わりを含めた長期的な価値創造をめざす。

3つの柱で描く体験価値

商業施設の枠を超え、社会的課題への対応や地域との連携を取り込んだプラットフォーム型の機能を打ち出した。従来のルミネが掲げてきた「個人のライフスタイル提案」から、「社会や地域と協働して生活価値を高める場」へと位置づけを広げた格好だ。買い物の場にとどまらず、社会実装を試みる拠点としての性格を前面に示した点が、ニュウマン高輪の戦略上の特徴といえる。会見に登壇した鈴木氏は、「トレンドを追うだけではなく、普遍的で本質的な価値を追求する。その価値をブランドや店舗を並べるのではなく、体験として設計していく」と語った。ニュウマン高輪が提供する体験価値は、「圧倒的なリアル体験」「社会とつながる体験」「地域と共創する体験」という3つの柱に集約した。いずれも単なる購買体験に留まらず、施設そのものを「街づくりの装置」として機能させる狙いだ。商業施設の価値を「商品提供」から「社会的体験設計」へとシフトさせる実験的取り組みとしている。まず、「圧倒的なリアル体験」を象徴するのが、地上150mに広がる「LUFTBAUM」だ。500本以上の植栽と360度イマーシブオーディオを備え、東京湾と富士山を望む眺望、1000席規模のレストラン群を組み合わせることで、デジタルでは再現できない五感体験を追求する。次に、社会とつながる体験では、ルミネが展開する衣料品循環サービス「anewloop」を発展させた仕組みを導入。回収した衣料をリユース・リサイクルするだけでなく、再生布に仕立て直し、館内で商品化・販売する「小さな循環型社会」を構築する。

地域の学校との協働授業や、ペット同伴可能なゾーンの設置など、社会的な要素と日常的な利便性を取り入れた取り組みも行う。また、地域と連携した企画として、編集チーム「ひらく」と協業したスペース「コモレビラ」を設置した。子育て世代向けの親子空間や10万冊規模の書店、写真館を備え、住宅隣接地という立地を活かしたコミュニティ拠点として機能することをめざす。

地域文化と多様性を発信するショップ

さらに、地方食材を扱う直営ショップや日本酒イベントを通じて、日本固有の文化や地域資源を世界に発信する拠点としての機能も持たせている。地域文化と多様性を前面に押し出したショップやイベントも、ニュウマン高輪の特徴のひとつだ。たとえば、「スターバックスコーヒー ニュウマン高輪店」は「誰かと一緒に行きたくなるスターバックス」をコンセプトに開設。100坪超の広々とした空間に予約スペースや大人数対応席を備え、地域住民からビジネス層まで、多様な交流の拠点となることをめざす。

また、「BUNKITSU TOKYO」は約10万冊を誇る文喫史上最大規模の滞在型書店として出店。3つのカフェラウンジや展示スペースを備え、「心が躍る、自由で楽しい本屋」というテーマのもと、本との思いがけない出会いを提供する。

さらに、イタリア・トリノ最古のカフェをルーツに持つ「ビチェリン（al bicerin）」も、日本初のジェラテリア業態としてオープン。伝統菓子「バーチ・ディ・ダーマ」や、ヘミングウェイも愛したチョコレートドリンク「ビチェリン」などを通じ、歴史と文化を感じる上質な時間を提供する。

ファッション領域では、ファッションブランドの「CFCL」が直営店「CFCL TAKANAWA」をオープン。ブランド初の二次流通サービス「Next Loop」を導入し、着用されなくなった衣服を回収・修復して再販売する仕組みを展開。修復できなかった衣服は原料に戻して糸を再生する構想も進め、ブランド内でのクローズドループ実現をめざす。

三陽商会が運営するスペイン発サステナブルファッションブランド「エコアルフ（ECOALF）」は、国内7店舗目となる旗艦店舗をオープンする。店舗デザインでは、ペットボトルを利用したマネキンや回収スニーカーを原料としたトルソー、アルミ総合メーカーのUACJと協業した再生素材の什器を配置するなど廃棄物を資源へと循環させるブランド哲学を表現している。日本市場で売上の約半数を占めるというスニーカーと雑貨を主力に据えラインナップ。常時45種のスニーカーを揃えるなど、スニーカーを中心としたブランド戦略も加速する。地元住民を主ターゲットとする同施設の特性を踏まえ、「顧客が定着してくれることを期待している。新鮮味を保ちながらライフスタイル提案を強めたい」と三陽商会事業統括本部コーポレートブランドビジネス部エコアルフ課長の下川雅俊氏は語る。人気のロールバッグ（丸めて携帯できるマチ付きバッグ）については、同じくニュウマン高輪に出店するアスレティア（athletia）とのコラボレーションアイテムとして販売。さらに、飲料メーカーのアサヒグループと製作したアップサイクルタンブラーを活用したワークショップも予定している。ブランドそのものの価値にとどまらず、異業種協業や地域に根ざした活動が、ニュウマン高輪の理念と共通している点としてルミネ側からも評価されており、今後もこうした取り組みを積極的に展開していく考えだ。

こうした取り組みは、商業施設を単なるショッピングの場ではなく、地域文化と国際的多様性を発信するハブへと変容させる試みだ。来春には残るエリアもオープンし、ルミネ史上最大規模のプロジェクトが本格的に稼働する見通しだ。文・写真／藏西隆介