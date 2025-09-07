ド軍・サウアーがDFAに「マジかよ」【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）“意外”な別れに、ファンは悲しみの声を上げていた。ドジャースは6日（日本時間7日）、マット・サウアー投手をメジャー40人枠から外し、“事実上の戦力外”となるDFAとした。今季はここまで10試合に登板し、2勝1敗、防御率6.37と結果を残せなかった。サウアーは昨季はロイヤルズで14試合に登板。今年1月にマイナー契約でド