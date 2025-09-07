ド軍・サウアーがDFAに「マジかよ」

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

“意外”な別れに、ファンは悲しみの声を上げていた。ドジャースは6日（日本時間7日）、マット・サウアー投手をメジャー40人枠から外し、“事実上の戦力外”となるDFAとした。今季はここまで10試合に登板し、2勝1敗、防御率6.37と結果を残せなかった。

サウアーは昨季はロイヤルズで14試合に登板。今年1月にマイナー契約でドジャースに加入し、5月17日（同18日）のパドレス戦では同点の5回から登板。7回に3失点したものの、今季2勝目を挙げていた。

投手陣に負傷者が続出しているチーム事情もあり、今季はメジャー昇格とマイナー降格を繰り返している。今季は8月21日（同22日）のロッキーズ戦で2回を投げ2失点を喫したのが最後の登板だった。降格オプション5回を使い切り、ダルトン・ラッシング捕手の負傷者リスト（IL）入りに伴いチャッキー・ロビンソン捕手をメジャー昇格させたことで、40人枠から弾かれる形になった。

サウアーとの別れにファンはSNS上で「枠開けるためにサウアーがDFA……」「サウアーありがとうね」「パドレス戦で100球以上投げたのサウアーだったよな」「NPB来なさい」「結構良いフォーシームだったからコマンド調整できたらもっかい見てみたかったけどな」「サウアーが40人から外されたか」「マジかよ」「マットの幸運を祈るよ」「なんでサウアーなんだよ……」など“同情”の声を上げていた。

サウアーは祖父が沖縄の米軍基地で駐留していたことがあり、母のタミーさんは沖縄生まれ。3月に東京で行われたカブスとの開幕シリーズでは登板機会はなかったもののチームに帯同していた。

チームはこの日、先発の山本由伸投手が9回2死までノーヒットの快投を見せたが救援陣が崩壊。後1死から4失点し逆転サヨナラ負けを喫した。（Full-Count編集部）