シーンと静まり返った休憩室。従業員はスマホを眺め、イヤホンで耳を塞ぎ、会話はない――。多くの職場の昼休みにみられる光景です。実は、休憩のとり方が職員のパフォーマンスを大きく左右することをご存じでしょうか？本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、3つの事例とともに、パフォーマンス向上に直結するモチベー