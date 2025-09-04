「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月28日（木）〜9月3日（水））注目した数字をご紹介します。70％ヴォーグを支えるのはデジタル収益アメリカ版「Vogue（ヴォーグ）」は、ここ10年ほど9月号の広告ページ数がほぼ毎年減少している。一方で、デジタルやイベントからの収益は増加し、現在は売上全体の70％を占める。最新号ではエマ・ストーンがルイ・ヴィトンのみをまとい、「広告ではなく編集判断」と強調され